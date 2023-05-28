«Бавария» хочет назначить спортдира «Лейпцига» на аналогичную должность в клубе

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль может перейти на работу в «Баварию», сообщает Bild.

По сведениям источника, мюнхенцы встречались с 49-летним немцем перед матчем 34-го тура Бундеслиги с «Кёльном» (2:1), после которого с поста спортивного директора был уволен Хасан Салихамиджич.

Напомним, Эберль работает в «Лейпциге» с января этого года, его контракт рассчитан до 2026-го.

Примечательно, что «Бавария» хотела пригласить Эберля ещё в 2017 году, но в итоге выбор был сделан в пользу Салихамиджича. До «Лейпцига» специалист проработал 23 года в мёнхенгладбахской «Боруссии».

Напомним, первое место в Бундеслиге заняла мюнхенская «Бавария», выиграв титул в 11-й раз подряд и обновив свой же рекорд. Мюнхенцы обыграли в последнем туре «Кёльн» (2:1). В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте.

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