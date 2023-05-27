Томас Мюллер: могу понять тех, кто чувствует, что «Бавария» не заслуживает титул
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер признался, что понимает тех людей, которые назовут победу мюнхенцев в Бундеслиге по итогам сезона-2022/2023 незаслуженной.
«Пережить такое чемпионство – это что-то невероятное, у меня мурашки по спине. Мы проигрывали, но затем Джамал Мусиала сумел забить. Что я могу сказать… У всех, кто интересуется немецким футболом, определённо в глубине души будет ощущение, что мы не заслужили титул, и я могу это понять. Но это в любом случае невероятный момент», — приводит слова Мюллера Eurosport.de.
«Бавария» выиграла чемпионский титул по итогам матчей последнего, 34-го тура Бундеслиги. Команда Томаса Тухеля обыграла «Кёльн» на выезде (2:1), в то время как «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» (2:2).
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