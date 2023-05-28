«Динамо» — «Локомотив»: вторая попытка Смолова забить с пенальти была успешной

В эти минуты на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток Романа Сафьяна прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт первого тайма 1:1. Оба мяча были забиты в компенсированное к первой половине игры время. Перед свистком на перерыв Фёдор Смолов реализовал пенальти за фол Даниила Куликова на Арсене Захаряне.

Ранее счёт открыл игрок хозяев Наир Тикнизян.

«Динамо» набрало 45 очков после 28 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда, которая тур назад рассталась с главным тренером Славишей Йокановичем, под руководством Павла Алпатова разгромила «Торпедо» со счётом 3:0.

«Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении шести матчей: последняя неудача была 9 апреля, когда железнодорожники уступили дома «Зениту» (1:2). Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 39 очков.