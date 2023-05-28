«Ман Сити» проиграл «Брентфорду», «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матчах АПЛ

Сегодня, 28 мая, состоялись матчи последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» играл с «Брентфордом» не выезде, «Челси» принимал на «Стэмфорд Бридж» «Ньюкасл», а «Ливерпуль отправился в гости к «Саутгемптону».

В матче между «Ман Сити» и «Брентфордом» победу одержали «пчёлы» — 1:0. В игре «Челси» — «Ньюкасл» победителя команды не выявили, там на табло был зафиксирован счёт 1:1. «Саутгемптон», занявший последнее, 20-е место в турнирной таблице, принимал «Ливерпуль». Команды разошлись миром, счёт — 4:4.

Чемпионом Англии в сезоне-2022/2023 стал «Манчестер Сити». «Арсенал» занял второе место, «Манчестер Юнайтед» — третье. В топ-4 пробился также «Ньюкасл». «Ливерпуль» стал пятым. Высший английский дивизион покинули «Саутгемптон», «Лидс» и «Лестер».