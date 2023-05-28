Гаджиев: «Ростов» — одна из немногих команд, кто играет на пределе своих возможностей

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о победе «Ростова» над «Ахматом» со счётом 3:2 в матче 29-го тура чемпионата России.

«Подумал ли я, что игра уже сделана при счёте 2:0 в пользу «Ростова»? Нет, такого ощущения не возникло. Потому что «Ахмат» сейчас производит очень серьёзное впечатление. Недавно они на выезде обыграли «Динамо». И вообще эта команда выглядит хорошо с точки зрения физической готовности и психологической устойчивости. Ташуеву удалось поднять уровень готовности.

А «Ростов» за счёт хорошей формы игроков, за счёт высокого темпа игры долгое время уверенно набирал очки. Молодёжи немного тяжеловато держать такой уровень, поэтому и произошли некоторые сбои. «Ростов» – одна из немногих команд, кто играет на пределе своих возможностей. И срыв, который был у них в играх, мне не кажется случайным», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.