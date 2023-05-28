Президент «Ростова» сообщил, что Глебов подписал новый контракт с клубом

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подписал новый пятилетний контракт с клубом, сообщил президент жёлто‑синих Арташес Арутюнянц.

«Есть ли у нас намерение целиком сохранить этот состав на следующий сезон? Что значит сохранить? Ребята на контракте, у них у всех длительные соглашения. Глебов неделю или две назад подписал пятилетний контракт», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что «Ростов» продлил договор с полузащитником команды Данилом Глебовым до 2028 года, которую, таким образом, президент клуба подтвердил.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Глебов провёл 28 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Также в активе футболиста шесть матчей за сборную России.