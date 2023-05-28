Турнирная таблица РПЛ после 29-го тура: три команды всё ещё претендуют на серебро

По итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (67 очков). Сине-бело-голубые, оформившие титул чемпиона досрочно, в очередной раз сыграли вничью, поделив очки с клубом «Сочи» на его поле (1:1).
На втором месте по-прежнему находится ЦСКА (55), несмотря на ничейный исход матча с «Краснодаром» (0:0). «Спартак» (54) не воспользовался осечкой армейцев, с тем же сухим счётом завершив домашнюю игру с «Пари НН» (27). «Ростов» (53) прервал серию поражений, дома переиграв «Ахмат» со счётом 3:2 и сократив отставание от второго места до двух очков.
«Факел» (30) выиграл четвёртый матч из пяти под руководством Вадима Евсеева, одержав победу в матче с «Крыльями Советов» (29). Воронежцы поднялись на 12-е место, покинув зону стыковых матчей. Туда спустилась самарская команда. «Пари НН», «Крылья Советов» и «Факел» в заключительном туре поспорят за право избежать участия в плей-офф.
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