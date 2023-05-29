Определились все пары 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу
Поделиться
Стали известны все пары молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.
По итогам групповой стадии турнира в 1/8 финала молодежного чемпионата мира сыграют:
США – Новая Зеландия
Узбекистан – Израиль
Бразилия – Тунис
Колумбия – Словакия
Аргентина – Нигерия
Англия – Италия
Гамбия – Уругвай
Эквадор – Южная Корея
Напомним, ранее сборная Франции обыграла национальную команду Гондураса в третьем туре, однако не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в группе, записав в свой актив 3 очка.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
Комментарии
- 29 мая 2023
-
03:42
-
03:20
-
03:15
-
03:09
-
02:59
-
02:58
-
02:50
-
02:39
-
02:33
-
02:20
-
02:04
-
01:54
-
01:44
-
01:41
-
01:15
-
00:54
-
00:50
-
00:42
-
00:27
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:06
-
00:05
-
00:03
-
00:03
-
00:03
- 28 мая 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:30
Партнерский контент