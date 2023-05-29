Определились все пары 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу

Стали известны все пары молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.

По итогам групповой стадии турнира в 1/8 финала молодежного чемпионата мира сыграют:

США – Новая Зеландия

Узбекистан – Израиль

Бразилия – Тунис

Колумбия – Словакия

Аргентина – Нигерия

Англия – Италия

Гамбия – Уругвай

Эквадор – Южная Корея

Напомним, ранее сборная Франции обыграла национальную команду Гондураса в третьем туре, однако не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в группе, записав в свой актив 3 очка.

Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.