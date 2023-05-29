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В Германии предположили, что Тухель сегодня уйдёт с поста главного тренера «Баварии»

В Германии предположили, что Тухель сегодня уйдёт с поста главного тренера «Баварии»
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Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн, работающий сейчас экспертом на немецком телевидении, предположил, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может покинуть клуб в ближайшее время.

«Когда вы видите такое отношение к людям, вы должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе? Думаю, что нельзя исключать, что Тухель тоже скоро уйдёт. Но сделает это по собственному желанию», — приводит слова Хаманна Daily Mail.

Коллега Хаманна Эрик Мейер заявил, что Тухель может уйти из «Баварии» уже сегодня, 29 мая, через два дня после победы в чемпионате Германии.

«Я думаю, что к понедельнику он покинет клуб», — сказал Мейер.

Ранее своих должностей в «Баварии» лишились Хасан Салихамиджич и Оливер Кан.

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