Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель: в «Баварии» есть политическая проблема, которая омрачает титул

Тухель: в «Баварии» есть политическая проблема, которая омрачает титул
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о расставании с председателем правления Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

«Хасан и Оливер позвонили мне около 8 недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны делать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников. Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и нам доверяли. Поэтому я должен сначала обдумать это. Я знаю о решении со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы праздновать, у нас есть еще одна политическая проблема. Многое происходит, и мы должны это переварить. У нас есть политическая проблема в клубе, которая омрачает этот титул. Тем не менее, это был не тот сезон, которым мы можем быть довольны», — приводятся слова Тухеля в «твиттере» Bayern & Germany.

Напомним, «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023. Титул стал для команды 11-м подряд.

Материалы по теме
Боссов «Баварии» уволили через пять минут после чемпионства. Они сами напросились
Боссов «Баварии» уволили через пять минут после чемпионства. Они сами напросились

Футболисты стоимостью от € 100 млн

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023