Тухель: в «Баварии» есть политическая проблема, которая омрачает титул

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о расставании с председателем правления Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
«Хасан и Оливер позвонили мне около 8 недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны делать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников. Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и нам доверяли. Поэтому я должен сначала обдумать это. Я знаю о решении со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы праздновать, у нас есть еще одна политическая проблема. Многое происходит, и мы должны это переварить. У нас есть политическая проблема в клубе, которая омрачает этот титул. Тем не менее, это был не тот сезон, которым мы можем быть довольны», — приводятся слова Тухеля в «твиттере» Bayern & Germany.
Напомним, «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023. Титул стал для команды 11-м подряд.
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