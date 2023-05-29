Сборная России U19 обыграла ОАЭ в товарищеском матче

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Юношеская сборная России до 19 лет, в состав которой входят игроки 2004 и 2005 годов рождения, выиграла первый товарищеский матч с национальной командой ОАЭ со счётом 2:0.

Матч, проходивший по жаре +35 в Дубае, завершился победой россиян благодаря голам Кирилла Никишина и Ярослава Арбузова. 31 мая сборная России U19 проведёт ответную товарищескую игру со сверстниками из Объединённых Арабских Эмиратов.

Напомним, команда Ивана Шабарова пробудет в ОАЭ до 1 июня. На сбор главным тренером юношеской сборной России была вызвана команда из 23 футболистов.

Вратари: Тимофей Митров («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Михаил Цулая («Ростов» Ростов-на-Дону).

Защитники: Павел Бочаров, Артур Максецов, Герман Игнатов (все – «Ростов» Ростов-на-Дону), Владимир Ярлыков («Краснодар»), Максим Шнапцев («Локомотив» Москва), Никита Бозов («Спартак» Москва), Семён Семёнов («Чертаново» Москва), Максим Балахонов («Динамо» Москва).

Полузащитники: Илья Грибакин, Иван Иванов (оба – «Чертаново» Москва), Дмитрий Калайда, Ярослав Арбузов (оба – ЦСКА Москва), Дэвид Мудрак («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив» Москва), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Максим Белковский («Чертаново» Москва), Антон Шамонин («Мастер-Сатурн» Егорьевск), Кирилл Никишин («Локомотив» Москва), Тимур Иванов («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Богданец («Краснодар»).