В «Родине» сообщили, на каком московском стадионе сыграют стыковой матч за выход в РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос, где будет сыграна домашняя стыковая игра команды.

«Свой стыковой матч мы будем играть в «Сокольниках», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее стало известно, что «Родина» примет участие в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ. Московской команде было необходимо соблюсти три условия: получить лицензию РФС-1, не вылететь из топ-6 турнирной таблицы Первой лиги и дождаться, чтобы «Алания» и «Шинник» не получили лицензию РФС-1. Все они были соблюдены.

Главным тренером команды, представляющей Москву, является Дмитрий Парфёнов. Клуб был основан в 2015 году, сезон-2022/2023 стал для «Родины» дебютным в Первой лиге.