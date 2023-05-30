И. Федотов объяснил, чем отличаются пенальти в матчах «Динамо» — «Локо» и «Спартак» — ЦСКА

Бывший футбольный судья Игорь Федотов сравнил пенальти, поставленные в матче 28-го тура «Спартак» — ЦСКА (2:1) и в игре 29-го тура «Динамо» — «Локомотив» (2:4).

«Второй пенальти в ворота «Локомотива» сравнивают с моментом в матче «Спартак» — ЦСКА, но я бы так не делал. В том случае 11-метрового не было — контакт произошёл сбоку и вскользь, и Мозес упал не от контакта. А здесь имел место акцентированный удар по ноге Захаряна. Сафьян находился в хорошей позиции, это его решение, и VAR не мог вмешиваться. Для меня это 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, на матче красно-белых и красно-синих в качестве главного арбитра работал Сергей Карасёв. Главный судья встречи «Динамо» и «Локомотива» — Роман Сафьян.