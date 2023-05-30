В тренерском штабе Анчелотти считают атмосферу в «Реале» странной и не уверены в будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а также тренерский штаб специалиста не уверены по поводу дальнейшего будущего в клубе, сообщает The Athletic.
По данным источника, несмотря на публичную поддержку тренерского штаба со стороны президента «Реала» Флорентино Переса, в личных беседах функционер высказывается двусмысленно.
Это вызвало у тренерского штаба чувство неуверенности и разочарования. Они говорят, что не получили полного подтверждения своего будущего от клуба, и описали атмосферу как «странную». Также в тренерском штабе подчеркнули обеспокоенность по поводу трансферной кампании. Анчелотти сомневается, что руководство будет инвестировать в средства для устранений проблемных позиций.
Контрактное соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до 2024 года.
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