В тренерском штабе Анчелотти считают атмосферу в «Реале» странной и не уверены в будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а также тренерский штаб специалиста не уверены по поводу дальнейшего будущего в клубе, сообщает The Athletic.

По данным источника, несмотря на публичную поддержку тренерского штаба со стороны президента «Реала» Флорентино Переса, в личных беседах функционер высказывается двусмысленно.

Это вызвало у тренерского штаба чувство неуверенности и разочарования. Они говорят, что не получили полного подтверждения своего будущего от клуба, и описали атмосферу как «странную». Также в тренерском штабе подчеркнули обеспокоенность по поводу трансферной кампании. Анчелотти сомневается, что руководство будет инвестировать в средства для устранений проблемных позиций.

Контрактное соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до 2024 года.

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