Арнор Сигурдссон покинет «Норрчепинг» летом

Принадлежащий ЦСКА шведский полузащитник Арнор Сигурдссон, выступавший на правах аренды за «Норрчепинг», покинет шведский клуб этим летом. Об этом сообщила пресс-служба «Норрчепинга».

Напомним, ранее Сигурдссон воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до июня 2023 года в одностороннем порядке. Соглашение игрока с красно‑синими рассчитано до лета 2024 года, аренда в «Норрчепинге» официально истекает 30 июня 2023‑го.

В сезоне-2022/2023 Сигурдссон провёл 14 матчей за «Норрчепинг» в чемпионате и Кубке Швеции, в которых забил девять мячей. До аренды в эту команду исландец представлял «Венецию».

Ранее ФИФА объявила, что иностранные тренеры и игроки могут приостанавливать контракты с клубами, которые входят в Российский футбольный союз (РФС), до 30 июня 2024 года. При этом клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года.