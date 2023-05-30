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Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения бразильца в РПЛ

Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения бразильца в РПЛ
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В агентстве бывшего игрока «Спартака» Педро Роши оценили вероятность возвращения в чемпионат России полузащитника, который сейчас выступает за бразильскую «Форталезу».

«Готов ли Педро Роша вернуться в чемпионат России этим летом? Многое будет зависеть от самого предложения», — сообщили Metaratings.ru в агентстве HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS.

Педро Роша выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год, но большую часть этого времени бразилец провёл в других клубах на правах аренды.

На счету 28-летнего игрока 19 матчей, один гол и две результативные передачи за московскую команду. В составе «Спартака» бразильский футболист стал бронзовым призёром чемпионата России по итогам сезона-2017/2018.

Соглашение Роши с «Форталезой» истекает 31 декабря 2023 года.

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