Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения бразильца в РПЛ

В агентстве бывшего игрока «Спартака» Педро Роши оценили вероятность возвращения в чемпионат России полузащитника, который сейчас выступает за бразильскую «Форталезу».

«Готов ли Педро Роша вернуться в чемпионат России этим летом? Многое будет зависеть от самого предложения», — сообщили Metaratings.ru в агентстве HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS.

Педро Роша выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год, но большую часть этого времени бразилец провёл в других клубах на правах аренды.

На счету 28-летнего игрока 19 матчей, один гол и две результативные передачи за московскую команду. В составе «Спартака» бразильский футболист стал бронзовым призёром чемпионата России по итогам сезона-2017/2018.

Соглашение Роши с «Форталезой» истекает 31 декабря 2023 года.