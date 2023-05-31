Аршавин: уговаривали сына перейти в «Зенит», но он не уговаривается. Предан «Спартаку»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин признался, что уговаривал сына перейти из академии «Спартака» в академию «Зенита». Однако, по словам экс-футболиста, ребёнок предан московскому клубу, любит красно-белые цвета. Напомним, сам Андрей Аршавин является легендой «Зенита».

«Может ли мой сын стать похожим на меня? Он и так похож на меня (смеётся). Я пока не знаю [в футбольном плане]. Мало игр его видел, трудно дать оценку.

Не пора ли перетащить его в «Зенит»? Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живёт этим. «Спартак» — его любимая команда, не представляет себя больше нигде. Шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно всё равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?» — приводит слова Аршавина Sport24.