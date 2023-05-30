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«План Б существует». Андрей Аршавин — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»

«План Б существует». Андрей Аршавин — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»
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Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что у клуба есть план Б на случай возможного ухода бразильских легионеров.

«Конечно же, все в клубе довольны бразильцами, которых мы имеем. Есть желание их сохранить. Но все понимают ситуацию, что может произойти по-разному: может никто не уйти, может, уйдёт один, два или три. Понимая это, клуб так или иначе смотрит игроков на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе «Зенита» выступают семь бразильцев: нападающий Малком, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан и защитники Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан.

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