Месси, Мбаппе и Ляказетт — в сборной лучших игроков Лиги 1 по версии ESPN

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также форвард «Лиона» Александр Ляказетт попали в сборную лучших игроков чемпионата Франции по версии ESPN.
Отметил, что в сборной не оказалось бразильского игрока «ПСЖ» Неймара.
Полная сборная выглядит так:
Вратарь: Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Кевин Дансо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);
Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валентин Ронжье («Марсель»), Бранко ван ден Бомен («Тулуза»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Александр Ляказетт («Лион»).
Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Франции за тур до конца оформил «ПСЖ». «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, после 37-го тура Лиги 1 расположился на шестой строчке, набрав 65 очков.
- 31 мая 2023
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