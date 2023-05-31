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Месси, Мбаппе и Ляказетт — в сборной лучших игроков Лиги 1 по версии ESPN

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также форвард «Лиона» Александр Ляказетт попали в сборную лучших игроков чемпионата Франции по версии ESPN.

Отметил, что в сборной не оказалось бразильского игрока «ПСЖ» Неймара.

Полная сборная выглядит так:

Вратарь: Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Кевин Дансо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валентин Ронжье («Марсель»), Бранко ван ден Бомен («Тулуза»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Александр Ляказетт («Лион»).

Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Франции за тур до конца оформил «ПСЖ». «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, после 37-го тура Лиги 1 расположился на шестой строчке, набрав 65 очков.