«Аль-Иттихад» ждёт ответа от Бензема, которому предложили € 100 млн за сезон — источник
Поделиться
«Аль-Иттихад» ожидает окончательного ответа от нападающего «Реала» Карима Бензема. Саудовский клуб предложил французу контракт с зарплатой € 100 млн за сезон плюс бонусы, информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, «Реал» ожидает, что в скором времени Бензема примет решение по поводу своего будущего и внесёт какую-то определённость.
Бензема выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провёл 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Карим добрался с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
16:46
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:09
-
14:59
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:26
-
13:25
-
13:24
Партнерский контент