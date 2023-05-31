Бензема всё же уходит из «Реала»?! Легенде предложили баснословные деньги. LIVE

В Саудовской Аравии уверены в положительном ответе футболиста. А Перес готов его отпустить.

Форвард «Реала» Карим Бензема по окончании сезона может покинуть Мадрид – у него истекает контракт, а новое соглашение француз всё ещё официально не подписал (хотя сообщалось, что после завоевания «Золотого мяча» это должно случиться автоматически). Где окажется лучший футболист прошлого года и сколько он заработает? Об этом в нашем лайве.

Бензема – один из лучших нападающих современности. Да, Кариму уже 35 лет, но он в отличной форме: в нынешнем сезоне за «Реал» у него 30+6 в 42 матчах во всех турнирах. Годовая зарплата звезды – € 13,2 млн. И это без учёта бонусов!

И почему же такой крутой игрок может внезапно покинуть такой крутой клуб? Дело в том, что в «Реале» есть одно важное правило: не предлагать футболистам старше 30 лет новый контракт сроком более чем на год. Правила придерживаются многие десятилетия. Из-за этого летом испанскую столицу могут покинуть несколько топ-футболистов.

А вдруг Бензема останется? Какие варианты у него есть? Кариму прилетело сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии. Но обо всём по порядку.

Первым об интересе к французу из Саудовской Аравии написал Relevo. Согласно информации издания, «Аль-Иттихад» предложил футболисту двухлетний контракт на € 200 млн – ещё и с освобождением от налогов! В предложение также входит дополнительный доход от имиджевых прав и рекламы, а ещё создание школ для детей. Также существует возможность представлять заявку Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030 (этим, кстати, уже занимается Месси).

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сделку по Бензема саудовские шейхи планируют закрыть в ближайший четверг – 1 июня. А президент «Реала» Флорентино Перес, понимая все обстоятельства, примет любое решение Бензема.