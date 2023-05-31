Президент «Амкала»: ожидается уайлд-кард для медиакоманд в Кубке России

Президент медийного клуба «Амкал» Герман Попков рассказал о спортивных амбициях команды.

«На сегодняшний день ожидается уайлд-кард для медиакоманд в Кубке России. Но хочется всё это подкрепить спортивным результатом, выиграв один или два турнира, в которых участвуем и будем участвовать.

У нас есть желание снова выступить в Кубке России в этом году. Наши составы с 2DROTS стали сильнее: появились игроки, которые выступали в высших лигах России. В этом году есть все шансы выступить лучше, чем в прошлом.

В 2022 году мы сыграли на одном уровне со «Звездой», которая потом прошла ещё несколько стадий — это говорит о многом. Медиакоманды ни разу не проиграли в Кубке России в основное время. Наш уровень стоит уважать — мы достаточно сильны», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России «Амкал» добрался до 1/64 финала Пути регионов. Любительский клуб уступил санкт-петербургской «Звезде» в серии пенальти со счётом 2:4. Основное время матча завершилось вничью — 2:2.