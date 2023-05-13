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Президент РФС Дюков высказался о возможном изменении формата Кубка России

Президент РФС Дюков высказался о возможном изменении формата Кубка России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о формате Фонбет Кубка России.

«Доволен ли форматом Кубка России и останется ли он без изменений? Давайте мы завершим проведение этого турнира, подведём итоги, а затем обсудим. Нам надо обсудить данный формат с клубами. Возможно, будет какая-то настройка и изменения. Если все клубы проголосуют за возврат к тому формату, который был раньше, то, безусловно, мы вернём. Да, нынешняя формула более сложная: есть минус, что Путь регионов становится сложным для клубов ФНЛ Первой и Второй лиги. Но, как мне кажется, подавляющее большинство клубов приняло этот формат. Если и будут какие-то изменения, то они будут точечными», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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