Виталий Дьяков: для Смолова было бы круто завершить карьеру в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал новость о продлении сотрудничества форварда Фёдора Смолова с московской командой.
«Правильно, что «Динамо» продлило контракт со Смоловым. Фёдор зарекомендовал себя: опытный футболист и за свою карьеру забил много голов. Возможно, новый тренер будет использовать Смолова и Тюкавина вместе — в таком случае Константин будет расти рядом с ним. Да и Смолов не такой уж старый: ему 33 года — ещё можно играть на хорошем уровне. Продление контракта — хорошая новость и для «Динамо», и для самого Смолова.
В этом сезоне у всех футболистов «Динамо» не складывалась игра на футбольном поле, но Фёдор был лидером команды за пределами. Может быть, в следующем сезоне Смолов забьёт кучу голов и порадует болельщиков «Динамо». В таком случае с ним снова могут продлить контракт.
Смолов начинал свою карьеру в «Динамо». Для него было бы круто завершить её там же. Но об этом говорить пока рано. Надеюсь, в следующем сезоне его игра будет ярче, чем в этом», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
В текущем сезоне на счету Смолова 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 33-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
- 31 мая 2023
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