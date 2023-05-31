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В «Динамо» прокомментировали продление контракта с Фёдором Смоловым

В «Динамо» прокомментировали продление контракта с Фёдором Смоловым
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Фёдором Смоловым.

«Смолов был и остаётся одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

33-летний Смолов — воспитанник «Динамо». Он находился в структуре команды с 2006 по 2015 год. В январе 2022 года Фёдор вернулся в команду. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и шесть результативных передач в 31 матче.

«Динамо» после 29 матчей Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице седьмое место с 45 очками. В заключительном туре московская команда сыграет с «Оренбургом» на выезде.

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