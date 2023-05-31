Канчельскис — о новом контракте Смолова: Тюкавину надо стараться отвоевать место

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о решении «Динамо» продлить контракт с нападающим Фёдором Смоловым.
«Продление Смолова — верное решение руководства «Динамо»? Думаю, да. Смолов провёл неплохой сезон, несмотря на смазанную концовку. Если видно, что нападающий готов играть, почему нет?
У Тюкавина станет меньше игровой практики? Почему бы не создать конкуренцию? Всё возможно, Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место. Константину есть к чему стремиться. В текущей ситуации без еврокубков и матчей сборных это можно сделать. Вот, может прийти тренер со своим видением и будет ставить Тюкавина. Смолов — опытный игрок, может передавать навыки молодым игрокам», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».
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