Монтьель забил победный пенальти в финалах Лиги Европы и чемпионата мира

Защитник «Севильи» Гонсало Монтьель реализовал решающий 11-метровый удар в послематчевой серии в финале Лиги Европы против «Ромы» (1:1, по пенальти 4:1). Он также отметился подобным достижением в финале чемпионата мира – 2022 в составе сборной Аргентины против Франции (3:3, по пенальти 4:2).
В обоих матчах Монтьель выходил на замену. В финале Лиги Европы он появился на поле на 94-й минуте, а в решающей игра чемпионата мира на 91-й. Также в обоих случаях Монтьель успел получить жёлтую карточку за отведённое ему время.
Для 26-летнего защитника победа в Лиге Европы стала первым титулом в составе «Севильи». За сборную Аргентины помимо ЧМ Монтьель также выиграл Кубок Америки и Финалиссиму. Также на его счету девять титулов в составе «Ривер Плейт».
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