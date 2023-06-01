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Появилось видео перепалки Моуринью с судьёй финала Лиги Европы

Появилось видео перепалки Моуринью с судьёй финала Лиги Европы
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью вступил в конфликт с главным судьёй финального матча Лиги Европы с испанской «Севильей» (1:1, 1:4 пен.) Энтони Тейлором после завершения игры.

Португальский тренер, оставшийся недовольным работой Тейлора, встретился с арбитром на парковке стадиона в Будапеште, где начал оскорблять судью. Моуринью сказал: «Ты чёртов позор, чёртов позор. Заткнись». После того как арбитр отошёл от португальца, чтобы сесть в машину, наставник «Ромы» подошёл к микроавтобусу и заявил: «Поздравляю, ты чёртов позор».

Тейлор показал семь жёлтых карточек игрокам «Ромы». Также английский судья хотел назначить пенальти в ворота римлян на 75-й минуте, однако после видеоповтора изменил своё решение.

Тейлору досталось от Моуринью и на послематчевой пресс-конференции
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