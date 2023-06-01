Моуринью: несправедливое поражение «Ромы» со спорными инцидентами, судья казался испанцем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал судейство в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:1 – основное время, 1:4 – по пенальти).
«Я сказал, что мы либо уйдём отсюда с трофеем, либо уйдём мёртвыми. Что ж, мы мертвы. Мы смертельно устали физически, смертельно устали морально, мертвы, потому что думаем, что это несправедливое поражение с множеством спорных инцидентов. Это была напряжённая, мужественная, яркая игра с судьёй, который казался испанцем. Несправедливость проявляется в том факте, что Ламела должен был получить вторую жёлтую, но этого не произошло, и он реализовал пенальти», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Ранее сообщалось, что Моуринью впервые проиграл финал еврокубка после пяти побед. Также «Рома» во второй раз в истории не смогла выиграть трофей Кубка УЕФА/Лиги Европы.
Фанаты «Севильи» подрались с хулиганами перед финалом ЛЕ:
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