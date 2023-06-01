Ковтун: игра с ЦСКА станет для «Ростова» матчем сезона

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встретится с «Ростовом». Игра пройдёт 3 июня в Москве.
«Очевидно, для «Ростова» это будет матч сезона. Но сейчас его футболистам ни в коем случае нельзя себя «накручивать», чтобы морально не перегореть. Думаю, Валерий Карпин найдёт нужные ходы и объяснит своим ребятам, как осуществить их по ходу матча. Впрочем, тренеры ЦСКА также непременно придумают что-то новое.
Но вновь вернусь к ростовчанам. Да, они потерпели несколько поражений, и, наверное, в них уже мало кто верил, но ведь в конце концов в матче с крепким «Ахматом» мы увидели прежнюю — успешную — команду Карпина. Пропустив два гола, она, как говорится, взяла быка за рога и показала всем, что вновь способна на многое. Как вы помните, по ходу сезона «Ростов» уверенно разбирался с соперниками не только из второй половины турнирной таблицы, но и с лидерами. И вот в матче с грозненцами мы увидели его именно таким — способным обыгрывать практически всех», — приводит слова Юрия Ковтуна «Российская газета».
- 1 июня 2023
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