Кечинов: ЦСКА станет вторым, но армейцам не будет легко в игре с «Ростовом»

Бывший игрок московского «Спартака» и футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился мнением о медальной гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Скорее всего, ЦСКА станет вторым, потому что армейцы играют с «Ростовом» дома. «Спартаку» очень тяжело будет в Самаре, и я думаю, там получится ничья. У «Крыльев Советов» тяжёлое положение. Они в родных стенах будут упираться. Плюс эта команда очень симпатичная, с поставленной игрой. Поэтому если красно-белые наберут там одно очко, то останутся на третьем месте. А «Ростов» будет четвёртым.

Из преимуществ у подопечных Карпина можно выделить хорошую игру в обороне, плюс впереди есть кому забить, даже в отсутствие травмированного Комличенко. В последней встрече молодой нападающий Голенков забил два мяча. Там есть и опытные, хорошие футболисты, которые определяют игру команды: Байрамян, Глебов, который вызывается в сборную России. Но опять-таки бросается в глаза, что силёнки у них заканчиваются.

Думаю, будет борьба и тяжёлая игра. ЦСКА не будет просто. На бумаге армейцы выглядят фаворитами, но мы же понимаем, что произойти может всё что угодно», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Перед заключительным туром ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 55 очков и опережая «Спартак» на одно очко, а «Ростов» — на два. В последнем туре чемпионата России армейцы на выезде сыграют с ростовчанами. «Спартак» отправится в Самару, где сыграет с «Крыльями Советов». Обе встречи состоятся в субботу, 3 июня, в 17:00 мск.