Андрей Канчельскис высказался об информации, что Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера московского «Динамо».
«Есть руководители «Динамо», им надо задавать вопрос по Слуцкому. Если «Динамо» хочет остаться в РПЛ и нормально выступать… Это их проблемы и их решение. Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо. Время покажет. Слуцкий работал в сборной, ЦСКА, «Рубине» и за рубежом. Опыт у него есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин» — российский тренер покинул клуб Мелбет Первой лиги в конце прошлого календарного года. За полгода до ухода из команды он вместе с казанцами вылетел из Российской Премьер-Лиги.
- 1 июня 2023
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