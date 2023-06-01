Сергей Силкин прокомментировал слухи, что Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо»
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на слухи о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост наставника бело-голубых.
«Надо спрашивать у руководителей «Динамо», хотят ли они видеть Слуцкого главным тренером или нет. Сейчас очень много слухов и кандидатур. У Слуцкого есть возможность вернуться в футбол с тем учётом, что варианты есть у него всегда.
Увидим ли мы его ещё в РПЛ? Конечно, а где же ещё? В Испании, что ли, будем смотреть? В Англии он уже был. Съёмки в шоу? Он же тратит своё личное время. У нас есть ряд специалистов, которые как только откуда-то вылетают, не вылезают с телевидения, пока их опять куда-то не пристроят. Это личное дело Слуцкого», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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