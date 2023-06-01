Вратарь «Карабаха»: в этом «Зените» Шейдаев мог бы расти и прогрессировать
Поделиться
Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев прокомментировал прогресс в игре воспитанника «Зенита» Рамиля Шейдаева — стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана.
«Здесь он свой, здесь его любят. Благодаря этому Рамиль раскрепостился. Шейдаев — очень серьёзный футболист, в него просто нужно верить. В Азербайджане он раскрылся, но при должной работе, уверен, способен выйти на ещё более высокий уровень. На мой взгляд, сейчас он демонстрирует 50-60% своего потенциала.
Про себя ничего не могу сказать, а Шейдаева, считаю, недооценили там. Уверен, в современном «Зените» он бы смог расти и прогрессировать вместе с командой», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Комментарии
- 1 июня 2023
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:08
-
18:05
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:09
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
16:01
Партнерский контент