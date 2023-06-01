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Вратарь «Карабаха»: в этом «Зените» Шейдаев мог бы расти и прогрессировать

Вратарь «Карабаха»: в этом «Зените» Шейдаев мог бы расти и прогрессировать
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Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев прокомментировал прогресс в игре воспитанника «Зенита» Рамиля Шейдаева — стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана.

«Здесь он свой, здесь его любят. Благодаря этому Рамиль раскрепостился. Шейдаев — очень серьёзный футболист, в него просто нужно верить. В Азербайджане он раскрылся, но при должной работе, уверен, способен выйти на ещё более высокий уровень. На мой взгляд, сейчас он демонстрирует 50-60% своего потенциала.

Про себя ничего не могу сказать, а Шейдаева, считаю, недооценили там. Уверен, в современном «Зените» он бы смог расти и прогрессировать вместе с командой», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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