В «ПСЖ» заявили, что Галтье не объявлял об уходе Месси. Тренер неправильно выразился

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не объявлял о том, что нападающий Лионель Месси покинет команду. Он оговорился, имея в виду другое. Об этом AFP cообщили в руководстве парижского клуба.

«Кристоф Галтье выразился не совсем корректно. Хотим заверить, что он имел в виду то, что матч с «Клермоном» станет последним для Месси и «ПСЖ» в нынешнем сезоне», — сказано в обращении «ПСЖ».

Галтье ранее заявил, что «послезавтра Месси проведёт свой последний матч на «Парк де Пренс».

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» заканчивается в конце июня. После этого аргентинский футболист, вероятно, станет свободным агентом. По информации СМИ, им интересуются саудовский «Аль-Хиляль», испанская «Барселона» и американский «Интер Майами», но «ПСЖ» ещё может попытаться его удержать.

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