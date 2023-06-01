Судья финала ЛЧ Марциняк обвинён в связях с ультраправой партией. УЕФА рассмотрит жалобу
Поделиться
Футбольный арбитр Шимон Марциняк, назначенный главным арбитром финала Лиги чемпионов, оказался фигурантом обвинений на почве политики. Об этом сообщает польское издание Onet.
Организация Never Again, занимающаяся борьбой с дискриминацией, сообщила, что Марциняк принял участие в мероприятии «Эверест», организованном польским политиком Славомиром Мерценом, который прославился лозунгом «Мы не хотим евреев, гомосексуалистов, абортов, пошлин и Евросоюза». Мерцен собирается выдвинуть свою партию на ближайших выборах в Польше. Отмечается, что Шимон был заявлен на мероприятии в качестве спикера. УЕФА всерьёз обеспокоен ситуацией и собирается рассмотреть обвинения.
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер», пройдёт 10 июня.
Комментарии
- 1 июня 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:40
-
19:39
-
19:29
-
19:24
Партнерский контент