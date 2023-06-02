Спортивный директор «Ромы» высказался о судействе в финале Лиги Европы с «Севильей»

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто остался недоволен судейством в финале Лиги Европы с «Севильей» (1:1 – основное время, 1:4 – в серии пенальти).

«Мы в «Роме» не хотим сомневаться в достоинствах «Севильи», мы считаем, что с нашими соперниками мы сыграли отличный финал. Мы не привыкли комментировать подобные ситуации в запале, но сегодня мы проанализировали как самые очевидные инциденты, так и менее очевидные, и видно, что судейство с точки зрения дисциплинарных взысканий не было сбалансированным.

Неназначенный пенальти за игру рукой Фернандо очевиден для всех, но наше разочарование вызвано не только этим инцидентом. Среди таких моментов Матич получил жёлтую карточку за удар головой Окампоса, хотя касание почти случайное. Если это стоит предупреждения, то удар Ламелы локтем, без сомнения, должен был быть красной карточкой. У нашего игрока было рассечение на губе», — приводит слова Пинто Football Italia.

Ранее судейство раскритиковал главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

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