Петржела: не придаю значения гонке за серебро РПЛ. «Зенит» — чемпион, следить не за чем
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся завтра, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.
«Я не думал о том, кто займёт второе место в РПЛ. Сейчас не так слежу за российским чемпионатом, потому что «Зенит» чемпион — не за чем следить. ЦСКА, скорее всего, останется на второй позиции. Не придаю особого значения интриге в гонке за второе место. Ничего интересного. Команды не смогут играть в еврокубках. Так зачем стремиться?» — сказал Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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