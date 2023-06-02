Джикия назвал Ананидзе самым техничным футболистом, с которым играл
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что считает бывшего полузащитника красно-белых Жано Ананидзе самым техничным футболистом, с которым когда-либо вместе играл.
«Самый техничный футболист, с которым играл на одном поле? Жано Ананидзе. Это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист — с прекрасным тонким пасом вперёд, с идеальным мышлением. Да, многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт. Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же, что и я», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».
30-летний Ананидзе завершил карьеру весной прошлого года. За «Спартак» грузин сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 передач.
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