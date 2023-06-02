Джикия рассказал, какой матч считает лучшим в истории футбола
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какой матч считает лучшим в истории футбола. Капитан красно-белых выбрал финальную игру Лиги чемпионов 2014 года между мадридскими «Реалом» и «Атлетико», в которой защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос сравнял счёт в компенсированное ко второму тайму время.
«Лучший матч в истории футбола? Матч мадридских «Реала» и «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, когда Рамос забил на последней минуте. Я болел тогда за «Реал» — и очень эмоционально праздновал. Поэтому этот момент очень запомнился. До сих пор вспоминаю.
Хотя, конечно, есть ещё много матчей, которые как кино. Тот же финал чемпионата мира, прошедший недавно», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».
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