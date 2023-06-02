«Ливерпуль» продлил контракт с одним из своих голкиперов

«Ливерпуль» продлил контракт с 36-летним вратарём Адрианом Сан-Мигелем дель Кастильо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, все ключевые детали нового соглашения уже согласованы. Официальное заявление клуба о подписании контракта с Адрианом будет обнародовано в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету 36-летнего голкипера одна игра за «Ливерпуль» в победном матче Суперкубка Англии с «Манчестер Сити» (3:1). Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Адриан выступает за «Ливерпуль» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). Испанец выиграл с мерсисайдцами все возможные клубные трофеи, за исключением Лиги Европы.