Левандовски: с Месси очень легко взаимодействовать, он может играть на любой позиции

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что хочет, чтобы аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в стан сине-гранатовых.

«Нам нужно подождать, чтобы увидеть, сможет ли Лео Месси переехать в «Барселону». Я надеюсь, что он приедет. Возможно, через пару дней у нас будет больше информации и конкретики. Я знаю, что с ним будет очень легко взаимодействовать, потому что Лео может играть почти на любой позиции в любой момент матча», — приводит слова Левандовски Marca, ссылаясь на TVE.

Напомним, «Барселона» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023. Эта победа в Ла Лиге стала второй за последние пять лет.

Роберт Левандовски в чемпионате Испании за «Барселону» сыграл 33 матча, в которых забил 23 мяча и отдал семь результативных передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.