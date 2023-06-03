Гвардиола оформил второй «золотой дубль» в Англии, повторив достижение Фергюсона и Венгера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл чемпионат и Кубок Англии по ходу одного сезона во второй раз в карьере. До него оформить «золотой дубль» в Англии больше одного раза удавалось только Алексу Фергюсону и Арсену Венгеру, причём экс-тренер «Манчестер Юнайтед» является обладателем рекорда – на его счету три дубля, сообщает Opta.
Ранее Гвардиола выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок по итогам сезона-2018/2019 также во главе «Манчестер Сити». Арсен Венгер добывал дубль с «Арсеналом» в сезонах-1997/1998 и 2001/2002, а бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон делал это в сезонах-1993/1994, 1995/1996 и 1998/1999.
Напомним, несколько минут назад на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершился финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед». Финальный свисток Пола Тирни зафиксировал счёт 2:1 в пользу «горожан».
- 3 июня 2023
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