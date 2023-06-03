«Манчестер Сити» завоевал Кубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед»

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершился финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед». Финальный свисток Пола Тирни зафиксировал счёт 2:1 в пользу «горожан».
Первый тайм закончился с ничейным счётом 1:1. Уже на 14-й секунде полузащитник Илкай Гюндоган вывел «горожан» вперёд, забив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. На 33-й минуте игры «Манчестер Юнайтед» восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар.
В начале второго тайма Гюндоган во второй раз в матче вывел «горожан» вперёд, поразив ворота Давида де Хеа из-за пределов штрафной. Счёт 2:1 сохранился до финального свистка.
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории. В этом сезоне «горожане» оформили золотой дубль, выиграв также и чемпионат Англии. 10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером».
- 3 июня 2023
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:04
-
18:59
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:43
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:51
-
17:42
-
17:38
-
17:36