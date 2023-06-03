Игрок «Спартака» Литвинов: в перерыве видел, что ЦСКА побеждал 4:0. Но было без разницы

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов подвёл итоги матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:1.

«В перерыве видел, что ЦСКА побеждал 4:0. Но уже было без разницы. Нужно было самим побеждать и порадовать болельщиков, но не получилось. Это наша вина. Непозволительно так заканчивать сезон», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занял бы второе место в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона в случае победы в матче с «Крыльями Советов» и потери очков ЦСКА в матче с «Ростовом». Красно-белые завершили сезон на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 54 очка в 30 матчах.