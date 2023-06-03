Кейта Бальде: третье место «Спартака» лучше десятого в прошлом сезоне, разве нет?
Поделиться
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Хороший ли результат третье место? А какое «Спартак» занял год назад? Десятое? Третье же лучше, разве нет? Что вы думаете?
Сможем ли мы в следующем году стать первыми? Будем бороться и стремиться занять первое место», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занял итоговое третье место в таблице РПЛ по итогам сезона-2022/2023, набрав 54 очка в 30 матчах. В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые финишировали на десятой строчке, набрав 38 очков.
Кейта Бальде в сезона-2022/2023 провёл 12 матчей за «Спартак» (шесть в стартовом составе), в которых забил три гола.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:47
-
19:38
Партнерский контент