Кейта Бальде: третье место «Спартака» лучше десятого в прошлом сезоне, разве нет?

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал выступление команды в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Хороший ли результат третье место? А какое «Спартак» занял год назад? Десятое? Третье же лучше, разве нет? Что вы думаете?

Сможем ли мы в следующем году стать первыми? Будем бороться и стремиться занять первое место», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занял итоговое третье место в таблице РПЛ по итогам сезона-2022/2023, набрав 54 очка в 30 матчах. В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые финишировали на десятой строчке, набрав 38 очков.

Кейта Бальде в сезона-2022/2023 провёл 12 матчей за «Спартак» (шесть в стартовом составе), в которых забил три гола.