Галактионов: «Локомотив» хорошо смотрелся во второй половине сезона

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 30-го тура, в котором железнодорожники были сильнее «Торпедо» (3:1). Наставник «Локо» заявил, что его команда достойно проявила себя во второй части сезона.

«Конечно, не всем доволен, были хорошие моменты по движению мяча, по быстроте работы, по игровой мысли, но гол пропущенный необязательный. В первой половине встречи недостаточно остроты для реализации моментов, нюансы остались, но на сборах будем работать, чтобы улучшать и стабилизировать качество игры.

Очевидно, что самому себе оценку не вправе давать. Её будут давать эксперты и специалисты. Некорректно оценивать наших коллег, которые были здесь. Каждый старался делать свою работу лучше, но в первой половине сезона клуб оказался в неприятной ситуации. Нам удалось с достоинством пройти этот отрезок, неудача в Кубке нас, мягко говоря, расстроила, но хорошие отрезки по качеству игры были. Футболисты провели очень хороший отрезок», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, Галактионов возглавил красно‑зелёных в ноябре. По итогам сезона «Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге-2022/2023, набрав 45 очков. До прихода 39-летнего наставника в клуб, железнодорожники занимали 14-е место, имея в активе всего лишь 13 очков после 17 матчей.