Юрий Сёмин: у Дзюбы менталитет победителя, он заряжает им партнёров по команде
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лидерских качествах нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.
«В чём уникальность Дзюбы? У Артёма менталитет победителя, он заряжает им партнёров по команде. Хорошо, что Дзюба вернулся в нашу Лигу и радует болельщиков своей игрой», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. За железнодорожников он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До прихода Дзюбы команда занимала 14-е место, имея в активе всего лишь 13 очков в 17 матчах.
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