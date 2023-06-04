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Месси, Неймар и Галтье досрочно покинули церемонию награждения «ПСЖ»

Месси, Неймар и Галтье досрочно покинули церемонию награждения «ПСЖ»
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Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси, Неймар, а также главный тренер клуба Кристоф Галтье не дождались завершения церемонии награждения команды по итогам сезона.

Напомним, ранее Месси и Галтье освистали во время церемония награждения. После этого они не стали идти вместе с командой круг почёта и покинули поле. Вместе с Месси и Галтье досрочно в подтрибунное помещение отправился Неймар.

Ранее болельщики «ПСЖ» освистали Месси во время матча.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» по итогам сезона. Аргентинский форвард выступал за клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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