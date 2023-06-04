Дмитрий Булыкин: сезон «Динамо» — провальный. Была надежда на трофей в столетие
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Экс-нападающий «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал провальным для бело-голубых завершившийся сезон-2022/2023.
«Сезон «Динамо» — провальный. Была надежда на трофей в столетие, но ничего не получилось. А в день праздника ещё и проиграли «Факелу». Скоро будет новый тренер и новые задачи на следующий сезон, чтобы порадовать болельщиков.
Новый тренер — надежда на улучшение результатов? Смотря кого возьмут. Если следующий тренер не сможет показать игру и хороший результат, то будут вопросы к руководству и спортивному директору», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Динамо», напомним, заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков по итогам 30 проведённых встреч.
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